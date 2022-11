“Messi all’Inter Miami”, ma l’esperto di mercato svela quando arriverà la decisione!

In queste ore, The Times ha reso nota un’indiscrezione destinata ad agitare i rumors di mercato nei prossimi mesi attorno a Lionel Messi, impegnato ora con la sua Argentina nei Mondiali in Qatar.

Secondo il prestigioso quotidiano, il fenomeno originario di Rosario sarebbe ad un passo dall’Inter Miami, con la firma sarebbe prevista per quest’estate. Tuttavia, il futuro della Pulce non sarebbe ancora del tutto deciso.

Calciomercato, Messi all’Inter Miami: l’aggiornamento

A fare chiarezza, è stato in queste ore l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che su Twitter in questi minuti ha fatto sapere:

“Leo Messi non ha ancora deciso il suo futuro. Lui è concentrato solo sul Mondiale e non c’è accordo con nessun club. L’Inter Miami vuole Messi e lo presserà; ma anche il PSG offrirà presto a Leo un nuovo accordo. La decisione di Messi sarà resa nota nel 2023”.

Al momento, dunque, si tratterebbe soltanto di voci, in quanto il calciatore ha l’arduo compito di riportare il Mondiale in Argentina dopo tanti anni.