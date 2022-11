Arriva il premio a Giuntoli: “Sono onorato”, Spalletti assente per un motivo

Il Napoli ha brillato nella prima fase di stagione e premi e riconoscimenti non sono mancati per il lavoro fatto dalla società azzurra, tant’è che a Spalletti è stato riconosciuto il lavoro, premiandolo anche con il “Coach of the Month” di ottobre.

Da non dimenticare la candidatura al Globe Soccer Awards per Cristiano Giuntoli, arrivato dietro solo a Maldini e Massara, che hanno ritirato il premio a Dubai. Ma è tempo di premiazioni proprio Giuntoli che, assieme a Luciano Spalletti, riceve il premio del Memorial “Franco Ballerini”.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Giuntoli riceve il premio: “Sono onorato, Spalletti non è qui a causa del ritiro”

Ha parlato Cristiano Giuntoli in occasione del premio ricevuto, in congiunta con Luciano Spalletti, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Sono onorato del premio, colgo l’occasione per ringraziarvi. Mistr Spalletti non è qui con me perché è un po’ impegnato per l’organizzazione delle ultime cose in vista del ritiro. Sono felice di essere in mezzo a voi perché è un premio che vedo andare al professionista e all’uomo. Ricevere il premio in questo luogo così sacro, mi fa veramente piacere”.

La cerimonia di premiazione si è infatti tenuta al Convento di Santa Lucia alla Castellina, che è sede del Centro Spirituale del ciclismo e del Museo Filotex.