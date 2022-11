Home » News Calcio Napoli » Diego JR sogna il Napoli: ruolo in azzurro per lui? Le sue parole

Diego JR sogna in grande, il figlio del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona sogna il Napoli.

Sta muovendo i suoi primi passi da allenatore e con il Napoli United sta piano piano mettendo in pratica quanto appreso dal suo maestro numero uno: papà Diego.

È ai microfoni de La Gazzetta dello Sport che Diego Armando Maradona JR ha rivelato i consigli che ha ricevuto proprio dal papà, per le esperienze in panchina. E le sue parole sono in merito alla “gavetta” che vuole fare, in categorie inferiori, senza il “lasciapassare” di un nome così importante, come quello che ha ereditato dalla leggenda del calcio mondiale: “Quando ero più piccolo e senza esperienza, hanno creduto in me al Napoli United. Ognuno ha il proprio percorso da dover rispettare e io ho il mio. Non voglio correre, ho 36 anni, sono giovane ancora e devo fare tanta esperienza”.

Spalletti, Diego Jr

Diego JR, la sua intervista: “Sogno di allenare il Napoli”

Non ha nascosto le sue ambizioni e Diego JR ha risposto così alle domande: “Dove voglio arrivare? Ad allenare il Napoli. Papà mi ha insegnato come si gestisce un gruppo e come si motivano i calciatori, per tirare fuori il meglio dai propri giocatori”.

SUL NAPOLI – “Hanno dettato legge, sia in Italia che in Europa. Parliamo di una squadra bella da vedere e il suo top player è senza dubbio Spalletti”.

E chissà che un domani, Diego Armando Maradona JR non possa essere tra i protagonisti del club azzurro, in un ruolo che potrebbe ricoprire proprio nella SSC Napoli.