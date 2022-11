Zielinski da applausi: gesto fantastico per i bambini polacchi

Viene rivelato da terzi e non da lui in prima persona. Piotr Zielinski e il suo carattere introverso viene elogiato di fronte a quello che è il gesto, da brividi, per i bambini della sua Polonia.

A riportare la notizia è il giornalista polacco Stefan Tompson che ha rivelato quello che è stato il gesto “in gran segreto” da parte di Piotr Zielinski, che di sua iniziativa, ha compiuto un atto d’amore per i bambini in Polonia.

Zielinski ha comprato di sua spontanea volontà due palazzi per la sua iniziativa, nella fondazione “Peter Pan”. La rivelazione sul gesto, a scopo benefico, rivelato sul centrocampista del Napoli e della Polonia.

(Photo by Martin Rose/Getty Images)

Zielinski cuore d’oro: il gesto per i bambini in Polonia

Zielinski cuore d’oro per quanto ha fatto per i bambini della sua Polonia. Nella fondazione di “Peter Pan” – che poi sarebbe il suo nome nativo in polacco, Piotr -, l’acquisto di due palazzi completamente ristrutturati e poi creati in case di cura per i bambini. Gli edifici sono stati messi in piedi e gestiti ora dalla famiglia di Zielinski, perché Piotr è occupato con la sua attività da calciatore.

Spesso però lo stesso Piotr torna in Polonia, quando può, proprio per essere vicino ai bambini stessi e alle famiglie che occupano gli edifici. La fondazione accoglie i bambini che provengono da una vita disagiata, le famiglie che vivono disastri personali e sono accolti dalla stessa unica “famiglia” della fondazione. Un gesto che sottolinea Stefan Tompson, per la grandezza come uomo oltre che calciatore, dello stesso Zielinski, che invece non “pubblicizza” agli occhi dei media.