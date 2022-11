Home » News Calcio Napoli » Tributo da pelle d’oca per Maradona in Qatar: tifosi argentini scatenati! (VIDEO)

La scomparsa di Diego Armando Maradona, anche a distanza esatta di due anni, continua a fare un certo efffetto per tutti coloro che amano il calcio. Emozione che colpisce soprattutto chi ha avuto modo di vivere in prima persona le gesta del calciatore più forte di tutti i tempi, e sotto questo punto di vista i tifosi napoletani e argentini non hanno nulla da invidiare a nessuno.

In queste ore, si moltiplicano le iniziative in città per ricordare l’asso argentino, ricordato inevitabilmente anche dai tifosi dell’Albiceleste.

Il ricordo si fa ancora più vivo in questi giorni, mentre è in corso il Campionato del Mondo in Qatar: la competizione per la Nazionale del CT Scaloni non è partita nel migiore dei modi, a seguito della sconfitta contro l’Arabia Saudita all’esordio. Per questo, i tifosi presenti in Qatar invocano il nome di Maradona, che sperano di rialzarsi subito in vista della sfida, a questo punto già decisiva, contro il Messico.

Mondiali Qatar 2022, i tifosi dell’Argentina cantano per Maradona

In questi minuti, stanno divenendo virali le immagini che testimoniano i cori dei tifosi dell’Argentina, in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona.

Di seguito, il video: