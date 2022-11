Ruud Krol non ha dubbi su Kim: “Ho notato una cosa su di lui”

Ha preso parola l’ex leggenda del calcio olandese e del Napoli, Ruud Krol. Ha parlato alla radio ufficiale della SSC Napoli quest’oggi e, di fronte ad alcune domande, si è esposto su un difensore che gli piace e non poco, nella difesa dei partenopei.

Parliamo di Kim Min-Jae e dell’impatto che ha avuto nel corso di questa prima parte di stagione in Serie A e al Napoli, giocando da protagonista assoluto anche le gare di Champions League.

Ora è impegnato con la sua Corea ai Mondiali e, ai microfoni proprio di Radio Kiss Kiss, ha parlato Ruud Krol, delle prestazioni in azzurro di Kim: “Si è integrato alla grande a Napoli e non va dimenticato che lui veniva da un calcio diverso in Turchia, per cui se sbaglia qualcosa, va compreso”.

Kim Min Jae Napoli (Getty Images)

Ruud Krol, il commento su Kim

Quelle che seguono sono le parole di Krol, su Kim: “Ho notato una crescita in lui perché io ho visto tutte le sue partite, dalla prima all’ultima giocata col Napoli. Partita dopo partita migliora e per me può diventare uno dei migliori difensori in Italia”.