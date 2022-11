Leggenda del Napoli lascia la Nazionale: ultimo match con un azzurro, sta succedendo ora!

Va in scena oggi l’ultimo match della carriera in Nazionale di una vera e propria leggenda del Napoli. In campo assieme ad un azzurro, degli attuali calciatori della rosa di Luciano Spalletti, condividendo proprio il toccante momento per l’ex giocatore dei partenopei.

Ha fatto la storia del Napoli e della sua Nazionale, Marek Hamsik. E infatti ci sarà un vero e proprio “passaggio di consegne”, già avvenuto in maglia azzurra, perché da uno slovacco all’altro, già al Napoli si è toccato con mano quanto accadrà anche alla Slovacchia: da Hamsik a Stanislav Lobotka, da uno slovacco all’altro.

E quest’oggi Hamsik, come già annunciato, saluterà definitivamente la sua Slovacchia da calciatore. Con la fascia di capitano, gioca oggi la sua ultima partita con la Nazionale.

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Slovacchia, Hamsik e Lobotka in campo insieme per l’ultima volta

L’ultima volta accompagnato dal suo capitano, Marek Hamsik, sarà l’azzurro Stanislav Lobotka a condividere il momento del ritiro dalla Nazionale da parte “Marekiaro”. Quelle che seguono, sono infatti le scelte per la sfida che si sta giocando ora contro il Cile, da parte del CT Calzona:

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, De Marco; Hamsik, Lobotka, Benes; Suslov, Bozenik, Duda.