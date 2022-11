VIDEO – Hamsik si ritira e scoppia in lacrime! Il tributo della Slovacchia

È la fine di un’era per la Slovacchia, il “napoletano” Marek Hamsik si ritira dalla sua tanto amata Nazionale. Non è riuscito a trascinarla ai Mondiali e, assieme a Lobotka – calciatore del Napoli che lui stesso consigliò agli azzurri – ha giocato quest’oggi la sua cara d’addio dalla Slovacchia.

Non si ritira dal calcio, ma lascia la Slovacchia, annunciando un ritiro dagli impegni con la stessa maglia della sua Nazionale. Momento molto toccante quello che ha vissuto in campo oggi la sua squadra che gli ha regalato un tributo e le lacrime, per Marek Hamsik, non sono mancate.

Hamsik piange dopo il ritiro, le lacrime in Slovacchia-Cile

Hamsik non regge l’emozione e piange, le immagini in Slovacchia-Cile sono toccanti. Esce in lacrime e viene accolto da tutti i suoi compagni di squadra, oltre che dall’ovazione dell’intero stadio. Dopo la bellezza di 136 partite disputate con la maglia della sua Nazionale e dopo 26 reti segnate, chiude dunque la sua esperienza in “patria”. Di seguito, le immagini del saluto alla Slovacchia da parte di Marek Hamsik.