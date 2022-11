Mondiali Qatar 2022, Morgan Freeman commuove tutti: il dialogo con uno youtuber disabile

Momento toccante nel corso della cerimonia d’apertura ai Mondiali in Qatar, con l’attore Morgan Freeman che ha affrontato un discorso molto importante con uno youtuber disabile, prima proprio di Qatar-Ecuador.

È stata una vera e propria sorpresa allo stadio Al Bayt, dove ha preso parola appunto Morgan Freeman che è stato protagonista di un dialogo con l’attore giovanissimo in Qatar, accolto positivamente dal pubblico che ha ascoltato prima in rigoroso silenzio, per poi esplodere in un applauso.

Qatar 2022, Morgan Freeman la voce narrante: la cerimonia

Cerimonia d’apertura con Morgan Freeman, il momento in cui ha dialogato con il giovane attore disabile. La sua frase, ha presto fatto il giro del web, tra i video pubblicati poi sui social dopo la mondovisione trasmessa anche sull’emittente Rai. Ecco cos’ha detto l’attore statunitense:

“C’è un filo conduttore di speranza, giubilo e rispetto”.

La cerimonia è continuata, con canti e coreografie, mettendo in risalto le tradizioni passate e presenti del Qatar.