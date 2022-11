Napoli su Vicario, con o senza Meret? La verità sui rumors di calciomercato – ESCLUSIVA

Tempo di sosta, ma è tempo di riflessioni, in vista anche di quello che sarà il futuro del club azzurro. Molto passerà anche dal calciomercato, con Giuntoli già a lavoro per quanto riguarda gli obiettivi che ha sul taccuino, per il Napoli.

Sulla sua personale lista non avrebbe ancora depennato il nome di Guglielmo Vicario. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli.it, infatti, il forte portiere dell’Empoli e della Nazionale azzurra, piace alle diverse top squadre in Serie A e, tra queste, ci sarebbe appunto ancora il Napoli.

Nonostante il rinnovo di Meret e il posto “saldo” ora tra i pali, dopo l’addio di Ospina, tra le idee di Giuntoli potrebbe esserci ancora Vicario. E lo stesso portiere che sta brillando con i toscani, tanto da guadagnarsi un posto nella Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe arrivare in azzurro.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Vicario al Napoli, possibile solo “senza Meret”: la notizia

Vicario è un nome che piace al Napoli, ma la soluzione in azzurro sarebbe possibile solo di fronte ad un unico scenario: un’estate senza rinnovo per Alex Meret. Il portiere del Napoli e della Nazionale, come vice-Donnarumma, si è preso i pali da titolare al Maradona, ma il rinnovo è scattato per un solo anno. Il 5 ottobre 2022 è infatti arrivato il prolungamento dello stesso contratto, ma solo fino al 2024, con opzione di un altro anno. E allora, solo di fronte ad un mancato rinnovo al 2025, il Napoli si muoverà verso Vicario che ad oggi risulta comunque tra le prime ipotesi, qualora dovessero separarsi le strade degli azzurri con Alex Meret.

Meret Napoli (Getty Images)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti