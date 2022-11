Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli, occasione dalla Sampdoria: Stankovic lo manda via, Giuntoli ci pensa

Lascerà la Sampdoria, secondo le ultime notizie che arrivano sui blucerchiati. Quello che è a tutti gli effetti un nome nella lista di Cristiano Giuntoli, potrebbe tornare in auge per il mercato del domani del club azzurro.

Oltre a Samardzic, nome continuamente accostato al club partenopeo, può diventare “occasione” adesso anche Abdelhamid Sabiri. Il calciatore della Samp non fa più parte del progetto, secondo quanto riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Sul suo profilo ufficiale di Twitter, il giornalista spiega quale scenario riguarderà il centrocampista marocchino che, subito dopo il Mondiale in Qatar potrebbe salutare la Sampdoria. Il motivo è l’esclusione da parte del progetto di Dejan Stankovic, tecnico che sarebbe pronto alla rivoluzione per i blucerchiati. E il Napoli, a caccia di ricambi per il centrocampo di Spalletti, resterà a monitorare la situazione.

Mercato Napoli, occasione Sabiri: la situazione

Sabiri era seguito dal Napoli, prima ancora del mercato importante fatto da Giuntoli nel corso della passata estate. Adesso che la situazione alla Sampdoria sembra precipitare, con il centrocampista marocchino che potrebbe essere tagliato fuori dal progetto di Stankovic, Cristiano Giuntoli potrebbe pensare all’occasione di mercato vera e propria che arriva su di lui. L’attuale valore di calciomercato di Sabiri è di circa 5-10 milioni di euro.