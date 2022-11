Home » News Calcio Napoli » FOTO – Altro che sosta per i tifosi: nuovo striscione per il Napoli allo stadio Maradona!

È tempo di sosta Mondiali, ma i tifosi del Napoli non vanno in “pausa”. Tifo costante quello che sta popolando il Diego Armando Maradona e che accompagna i calciatori azzurri verso i grandi traguardi, con i partenopei in cima alla classifica.

Affetto dimostrato attraverso cori e striscioni, con il “saluto” prima della sosta già arrivato in campo, con il bellissimo messaggio che la Curva B ha voluto lanciare ai ragazzi di Luciano Spalletti, dagli spalti, in occasione di Napoli-Udinese, praticamente una settimana fa.

Adesso i tifosi hanno lasciato lo striscione e lo hanno fatto all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta, riponendolo proprio ai cancelli del Maradona. Continuano ad incitare e lo fanno con un chiaro messaggio: “Avanti così!”

Sosta Mondiali, tifosi “impazienti” di rivedere il Napoli: quando si torna in campo?

Il Napoli e i suoi tifosi dovranno pazientare per ritrovare il campo. In attesa delle gare ufficiali, quelle fondamentali per la corsa Scudetto, i tifosi potranno avere un assaggio di quelli che saranno gli impegni durante la sosta. Oltre al ritiro in Turchia, che ha le sue date – partenza è prevista per il 27-28 novembre, mentre il ritorno sarà intorno al 14-15 dicembre -, ci saranno anche in programma dei test in amichevole, che il Napoli annuncerà presto.