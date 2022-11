Se vincere aiuta a vincere… Napoli, non essere “egoista”: brilla pure al Mondiale

Tornare a casa da sconfitti, al Napoli quest’anno è successo solo una volta. Certo, a Liverpool la sconfitta sapeva comunque di trionfo perché a testa alta si andava via dalla Champions League strappando il “pass” diretto da primi della classe e soprattutto da vinti.

Non solo in Italia dunque, il sapore della vittoria il Napoli se lo è gustato anche in Europa. Le stesse vittorie che ora cercano i “napoletani” spediti nel Mondo, a rappresentare uno spicchio di Napoli al Mondiale in Qatar.

Corea, Messico, Polonia, Camerun e Uruguay si tingono d’azzurro e guai a “sperare” nelle sconfitte di chi dovrà portare Napoli in trionfo, soltanto per “riabbracciarli” presto. Perché solo chi vince, sa poi come si fa.

E allora agli azzurri, che portano Napoli in giro per l’Europa e adesso pure per il Mondo, un grosso in bocca al lupo. Napoli, non essere egoista: brilla ancora, assapora le vittorie e fallo anche al Mondiale.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli al Mondiale: le sfide degli azzurri

Qualche azzurro si sfiderà già al girone e il discorso varrà per Zielinski e Lozano che si affronteranno nella gara d’esordio per loro: Messico-Polonia si giocherà mercoledì alle 17, così come l’altra prima giornata per Uruguay-Corea del Sud, che vede contrapposti Olivera e Kim. Anguissa, con il suo Camerun e contro la Svizzera, farà invece esordio giovedì mattina alle 11.