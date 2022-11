Home » News Calcio Napoli » Clementino e Spalletti insieme a Napoli per l’evento a scopo benefico: il gesto da applausi!

Spalletti e Clementino, a Napoli e insieme, per l’evento nella città partenopea. Un gesto importante, al quale hanno presenziato appunto il famoso rapper napoletano e Luciano Spalletti, simbolo di questo Napoli che sta letteralmente brillando in Serie A e in Europa.

Un legame che si sta instaurando sempre di più tra la città partenopea e lo stesso tecnico di Certaldo che, in questo momento di sosta si è dedicato a quella che è la raccolta fondi per l’acquisto di un esoscheletro intelligente, che sarà consegnato al Comune di Napoli, per chi ne avrà bisogno.

Ad annunciare la notizia è lo stesso cantante, Clementino ha pubblicato una foto assieme al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti e in compagnia di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

Clementino e Spalletti, l’evento a Napoli

Clementino, sui social, ha pubblicato le foto con Spalletti e il Sindaco Manfredi, presenti all’evento a scopo benefico: “Ieri sera al Palazzo Partanna prestigiosa sede dell’Unione Industriali Napoli si è tenuta la serata di fundraising che l’Unione ha avviato per una raccolta fondi per l’acquisto di un esoscheletro intelligente, che verrà consegnato alla Città di Napoli, rappresentata dal Sindaco Manfredi. L’esoscheletro è un robot da indossare sul corpo umano con la funzione di aumentare e assistere o ripristinare la funzione degli arti umano. Avanti Napoli!”