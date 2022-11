Dalla Polonia, l’elogio al “rivale” in Serie A: “Zielinski il più forte con il quale abbia mai giocato”

È tempo di Mondiali e i “rivali” in Serie A diventano compagni di squadra. Vale anche per Zielinski e la sua Polonia, con uno dei “rivali” presenti nella rosa che affronterà i Mondiali in Qatar.

Ha parlato infatti il terzino della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, elogiando il proprio compagno in Nazionale, con la Polonia. “Rivale” in Serie A e ora compagno di squadra con la Polonia, ha parlato di quello che è il ruolo in azzurro proprio dell’asso polacco, che ora dovrà mettere in luce tutte le sue qualità al Mondiale in Qatar.

“Al Napoli ricopre una posizione di campo che gli dà molta fiducia, poi si traduce tutto in campo”. Bereszynski, ai microfoni dei media polacchi, ha parlato a tutto tondo su Piotr Zielinski.

(Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Bereszynski, le parole di elogio a Zielinski

È ai microfoni di Przewodniku Sportowy che, l’esterno difensivo della Sampdoria e della Polonia, ha parlato di Piotr Zielinski. Ecco l’elogio al talento azzurro: “Io penso che in termini di abilità calcistiche, Piotr Zielinski sia il miglior giocatore con cui ho mai giocato”.