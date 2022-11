Atalanta, sfida lanciata al Napoli: “C’è ancora molta strada da fare”

Non molla la presa l’Atalanta, sfida lanciata ai partenopei. Il calciatore della Dea parla dal ritiro della sua Nazionale, in vista di quelli che saranno gli appuntamenti del campionato Mondiale in Qatar.

Uscito sconfitto proprio per mano del Napoli, in una delle ultime sfide giocate dagli azzurri in campionato e a Bergamo, dove i partenopei hanno portato a casa i tre punti, il giocatore dell’Atalanta ha commentato le vicende della Serie A.

A prendere voce è il centrocampista olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners, che ha lanciato una vera e propria sfida al Napoli: “Non siamo ancora a metà campionato, il Napoli ha fatto un grande inizio creando un grande divario, ma c’è ancora molta strada da fare”.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Napoli, le parole di Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners, avversario del Napoli in Serie A per la lotta Scudetto nonché vecchio obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di LeoVegas, al sito nerazzurro: “Non mi interessa pensare ai record personali, voglio solo aiutare la squadra. All’inizio della stagione abbiamo fatto molto bene, sfortunatamente i risultati non sono arrivati di recente. La lotta è ancora aperta però, ci sono davanti molti punti a disposizione”.