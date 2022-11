Home » News Calcio Napoli » Zielinski su Kvara: “Succede ogni volta che andiamo in campo, è incredibile”

In queste ore è stato pubblicato in Georgia un documentario speciale su Khvicha Kvaratskhelia e sul suo impatto con Napoli, città che lo ha accolto come vero e proprio idolo fin da subito.

Il feeling tra la città e il talento georgiano è alle stelle, così come ammesso dallo stesso calciatore ai microfoni di Crocobet. “Sono così felice di essere qui, voglio ripagare tutto l’amore dei tifosi e farli sentire felice”, ha dichiarato il numero 77 nel corso del documentario.

Zielinski su Kvaratskhelia: “Lui è una persona straordinaria”

A parlare dell’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan è il suo compagno di squadra Piotr Zielinski, che nel documentario ha così dichiarato:

“Vediamo tutti che tipo di giocatore è Khvicha, fa cose incredibili per la sua età. Siamo felici che sia con noi, aiuta molto la squadra.

Oltre ad essere un professionista, Kvara è una persona straordinaria, umile e un grande lavoratore. Lui è molto calmo, ma in campo subisce una grande trasformazione, vuole fare sempre un passo decisivo, è un giocatore di squadra. Lui è la persona più importante della squadra”.