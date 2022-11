Globe Soccer Awards 2022, premiato un azzurro come “Miglior giocatore emergente dell’anno!”

Il Globe Soccer Awards ha assegnato il suo premio: è un azzurro il miglior giocatore emergente dell’anno 2022.

L’exploit del Napoli in questa stagione non è infatti passato inosservato, il premio assegnato al centravanti del club partenopeo, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si sta consacrando come uno dei migliori giocatori in circolazione, per quanto riguarda il ruolo di punta, tant’è che il prestigioso premio è stato assegnato a lui per questo 2022.

“Victor Osimhen è il miglior calciatore emergente del 2022!” , è quanto scrivono sul proprio sito ufficiale, in merito al premio che riceve il centravanti del Napoli.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Osimhen premiato ai Globe Soccer Awards: i numeri del nigeriano

Il giocatore rivelazione secondo il Globe Soccer Awards è proprio l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, che sta letteralmente trascinando e a suon di gol, il Napoli in cima alla classifica in Serie A. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno da gioco per qualche settimana, i numeri con il Napoli sono di altissimo livello: quest’anno ha già trovato la bellezza di 10 gol in 14 partite, tra Champions League e Serie A, contando anche 3 assist. Numeri da top player.