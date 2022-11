Calhanoglu elogia il Napoli: l’interista parla dal ritiro della Turchia

Le Nazionali sono in ritiro ed è tempo di ricaricare le pile in Serie A, in vista di quello che sarà il rientro dalla sosta, dopo ai Mondali.

Calhanoglu, con la sua Turchia e come l’Italia, non parteciperà agli stessi impegni in Qatar, per i Mondiali invernali che avranno inizio questa domenica, a partire dalla gara d’apertura in Qatar-Ecuador. Amareggiato dalla mancata qualificazione, ma anche dalla posizione in classifica dell’Inter, lontana dalla capolista Napoli, il talento turco dei nerazzurri parla così di quello che sarà il ritorno in campo a gennaio, proprio contro gli azzurri.

“La prima partita sarà contro il Napoli, che sta meritando la classifica. Noi non ci arrendiamo”.

Napoli, le parole di Hakan Calhanoglu

Ai microfoni dei canali turchi di TRT SPOR, Hakan Calhanoglu ha parlato così della corsa Scudetto e della rimonta che vuole, della sua Inter, ai danni della capolista Napoli: “Noi non ci arrendiamo, dopo la sosta ci faremo trovare pronti contro il Napoli. Stanno andando benissimo, meritano il primo posto”. Attualmente l’Inter si trova al quinto posto in Serie A, a ben 11 punti dal Napoli, solitario e primo in classifica.