Gli agenti contattano Giuntoli, possibile cessione per il Napoli a gennaio

Con la sosta per il Mondiale il Napoli ha l’opportunità di chiarire il nodo Diego Demme. Il tedesco ha giocato soltanto 19 minuti fino ad ora ed è in cerca di spazio. Spalletti, però, non ha ancora valutato il centrocampista nel pieno delle proprie condizioni.

FOTO GETTY – Diego Demme

Possibile cessione a gennaio per Demme

Ecco, quindi, che Demme si è ritrovato a collezionare diverse panchine, subentrando a partita in corsa. A breve i suoi agenti avranno modo di chiarire il futuro con la società, che sembra non essere intenzionata a cederlo. La speranza è che possa trovare maggiore spazio nella seconda metà di campionato, dove il turnover sarà necessario.

Demme-Napoli, conferma il Corriere: gli agenti si incontreranno con la società

Ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno nell’odierna edizione:

“Riguardo il mercato di gennaio, il Napoli dovrebbe fare poco, sul piatto c’è solo il desiderio di Demme di giocare di più, il centrocampista tedesco a causa dell’infortunio costato anche l’esclusione dalla lista Champions, ha trascorso in campo soltanto 19 minuti. Il suo entourage ne parlerà a breve in un incontro con il direttore sportivo Giuntoli, l’orientamento del Napoli è tenerlo pensando che possa trovare più spazio nella seconda parte della stagione”.