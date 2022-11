Il Napoli guarda al futuro: occhi puntati sul classe 2001 francese

Dopo un inizio di stagione così bello, non sarà facile dover fare a meno di questo Napoli per tutti i tifosi azzurri. Considerando anche la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, saranno due mesi davvero molto lunghi per gli appassionati di calcio italiani.

I calciatori non impegnati nel Mondiale qatariota potranno godere di qualche giorno di riposo prima di tornare in campo per i vari ritiri e amichevoli che i club hanno organizzato per non far perdere la condizione fisica ai giocatori non convocati dalle proprie nazionali.

Ma questa pausa potrebbe essere anche l’occasione per la società per lavorare ai rinnovi di contratto e pensare già a qualche colpo di mercato per il futuro.

Khephren Thuram (Photo by VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

Thuram Napoli, gli azzurri seguono il talento francese

Il Napoli ha da sempre cercato di puntare su giovani talenti in rampa di lancio piuttosto che spendere troppi soldi per acquistare il grande nome. Esempi lampanti degli ultimi mesi sono gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, pagati meno di 40 milioni in due e valutati già il triplo.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e gli osservatori azzurri sono sempre al lavoro per tenere d’occhio i migliori talenti in giro per l’Europa.

Oltre al talento dell’Udinese Lazar Samardzic, il Napoli segue anche Khéphren Thuram, centrocampista del Nizza e figlio del grande Lilian.

Arrivato al Nizza nel 2019, Thuram si sta prendendo le chiavi del centrocampo francese: quest’anno sono già 21 le presenze tra Ligue 1 e Conference League, condite anche da tre assist.

Sul mediano francese classe 2001, però, c’è anche un’altra italiana: si tratta dell’Inter, interessata da tempo a lui e pronta a fare un’offerta per strapparlo alla concorrenza.