Analogia con il 2018, il giornalista non ci sta: “Stavolta dobbiamo fare 100 punti o ci fo**ono di nuovo”

C’è chi teme un evento analogo al 2018, quando lo straordinario Napoli dei 91 punti non riuscì a battere un’infermabile Juventus. Quest’anno a sembrare infermabile è proprio il club partenopeo e il commento del giornalista campano, dopo le polemiche legate agli episodi controversi di Milan-Fiorentina.

Attraverso un post sui social, il giornalista e collega di Radio Kiss Kiss, Paolo Del Genio, ha così commentato gli eventi di Milan-Fiorentina. L’analogia con il 2018, in riferimento ai punti fatti dal club partenopeo, che non bastarono per la vittoria:

“Per vincere dobbiamo fare quasi 100 punti. Altrimenti, senza vergogna, ci fottono anche stavolta”.

Milan-Fiorentina, gli episodi che fanno discutere

Fanno discutere ben due episodi di Milan-Fiorentina, legati non solo al calcio di rigore non fischiato a favore dei viola, come lamentato dallo stesso club toscano. Il colpo subito da Ikonè ha fatto discutere e non poco, ma anche il finale, controverso, sull’autorete sfortunosa di Nikola Milenkovic, che si è ritrovato il pallone addosso dopo il contrasto aereo tra Rebic e Terracciano. I commenti sul web, scatenando l’ira tra i tifosi, non si sono fatti attendere.