Deulofeu tranquillizza tutti e ringrazia Napoli: bellissimo messaggio dopo gli applausi del Maradona!

È arrivato il messaggio di Gerard Deulofeu, protagonista sfortunato della sfida di ieri giocata al Diego Armando Maradona. Napoli-Udinese infatti è durata poco per il calciatore spagnolo che, nelle sessioni di calciomercato recenti, è stato accostato proprio al club partenopeo.

Non ha mai nascosto il suo “interesse” verso il Napoli e il legame speciale tra Deulofeu e i tifosi azzurri è venuto fuori anche allo stadio, oltre che sui social, per i supporters partenopei che gli hanno augurato una presta guarigione dopo le lacrime di ieri, a causa del suo infortunio.

Deulofeu ringrazia i tifosi del Napoli presenti al Diego Armando Maradona, che hanno accompagnato la sua uscita dal campo tra gli applausi, per quanto era accaduto in campo. L’infortunio di Gerard Deulofeu, inoltre, non sembra grave e lo comunica lui stesso con un post apparso sui social.

Deulofeu in lacrime al Maradona

Il messaggio di Deulofeu: “Grazie Napoli, qualcosa di molto bello!”

Ha pubblicato un post, sui social, Gerard Deulofeu. Al suo interno, i ringraziamenti allo stadio Maradona e ai tifosi del Napoli: “Ho pensato al peggio, immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione, ma non si tratta di niente di grave. Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo. Grazie per tutti i messaggi”.