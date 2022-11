Il Napoli si gode il primato più che in solitaria dopo la vittoria contro l’Udinese nella quindicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Edizione particolare quella di quest’anno per la Coppa del Mondo, che spezzerà il regolare svolgimento del campionato di Serie A.

Come torneranno le squadre dopo questo lungo stop? Questo è l’interrogativo che si pongono a proposito della lotta scudetto, che vede inevitabilmente il Napoli in prima fila.

Chi vincerà lo Scudetto? Behrami ‘apre’ anche alla Juventus

A fare il punto della situazione è l’ex Napoli Valon Behrami, che nel corso di Tutti bravi dal divano (in onda su DAZN) ha dichiarato:

“La rincorsa di MIlan e Inter è complicata perché non hanno continutità. Adesso è diventato davvero difficile trovare una vera anti Napoli. Vedo più la Juve che si può avvicinare, non la darei per morta. Dopo la sosta sarà una squadra diversa”.

Possibile, dunque, secondo l’ex centrocampista che i bianconeri possano essere i principali rivali per la squadra di Luciano Spalletti, più di altre.