Udinese, Samardzic non ci sta: “Ci è mancato solo una cosa”

Il Napoli esce ancora vitorioso dal Diego Armando Maradona, battendo per 3-2 l‘Udinese nella sfida che si è disputata alle 15:00.

Una prova di forza, ennesima, per gli azzurri che hanno messo a posto la pratica bianconera, anche se la squadra guidata da Sottil non ha mollato fino all’ultimo.

Vittoria che permette al Napoli di volare in classifica a +11 dalle inseguitrici, in attesa che la quindicesima giornata di campionato (l’ultima prima della sosta per i Mondiali in Qatar) si concluda. Intanto, gli azzurri si godono il primato sempre più in solitaria, in attesa del rientro in campo in partite ufficiali previsto per gennaio.

Napoli Udinese: il commento di Samardzic

Autore del secondo gol dei friulani, Lazar Samardzic ha analizza ai canali ufficiali dell’Udinese la sconfitta contro i padroni di casa. Di seguito, quanto evidenziato:

“Abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo. Ci è mancato solo il gol per pareggiare la gara. Sono felice per il mio gol ma dispiaciuto per la sconfitta.

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 12: Lazar Samardzic of Udinese Calcio celebrates with teammates after scoring the 3-2 goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on November 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quando ero un bambino mi sono allenato tanto a tirare, mi piace concludere in porta”.