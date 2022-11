Home » News Calcio Napoli » Parolo non ha dubbi: “Solo così si può fermare il Napoli”

Il morale è alle stelle in casa Napoli dopo l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, con un 3-2 inflitto all’Udinese.

Un’ulteriore prova di forza, che regala alla squadra di Luciano Spalletti una sosta più che tranquilla, in attesa del ritorno in campo previsto a gennaio.

Rendimento che ha stupito i tifosi in questa prima parte di stagione e non solo: inevitabili, infatti, i numerosi elogi per la squadra partenopea, sempre più dominatrice di questo campionato anche a discapito di squadre che alla vigilia erano più accreditate.

Napoli: l’elogio in diretta di Marco Parolo

Complimenti e ammirazione nelle parole di Marco Parolo, ex calciatore e opinionista per DAZN, che a proposito del Napoli ha dichiarato:

“Come si ferma il Napoli? Lo ferma la sosta, in questo momento era in un ritmo continuo di giocare e divertimento.

Oggi appena hanno allentato un attimo si è visto dove può andare in difficoltà la squadra di Spalletti, molto bravi poi a riattaccare la spina sul 3-2 ed evitare beffe nel finale. Oggi l’avversario del Napoli è il Napoli stesso”.