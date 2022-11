Home » News Calcio Napoli » A DAZN tutti pazzi per il Napoli: avete sentito cosa hanno detto in diretta?

Il Napoli di Luciano Spalletti ha portato a casa l’undicesima vittoria di fila, nella sfida di quest’oggi conro l’Udinese. Un rendimento che continua a far stupire i tifosi ma anche tutti gli addetti ai lavori.

Nel corso di ‘Tutti bravi sul divano’, trasmissione di DAZN, si è parlato proprio dell’attuale momento degli azzurri:

“Va dato merito al Napoli per essere primo in classifica e per aver acquistato un calciatore come Kvara”, ha dichiarato Matri. “Va dato merito anche a Spalletti che ha creato una macchina che ormai va da sola, è giusto riconoscergli tutto questo perché ha sopperito a quattro partenze fondamentali dal vecchio Napoli. Serviva rafforzare la mentalità, questo è il salto di qualità di quest’anno”.

Poi, Montolivo aggiunge: “Sentenze a novembre non ce ne sono, però indizi importanti non ce ne sono. La vittoria di oggi è importante per mettere pressione alle altre. Il vero banco di prova sarà gennaio con gli scontri diretti con Inter e Juventus”.

Serie A, Behrami ‘apre’ anche alla Juventus per lo Scudetto

Infine, Behrami non chiude al ritorno della Juventus nella lotta Scudetto: “La rincorsa di MIlan e Inter è complicata perché non hanno continutità. Adesso è diventato davvero difficile trovare una vera anti Napoli. Vedo più la Juve che si può avvicinare, non la darei per morta. Dopo la sosta sarà una squadra diversa”.