“De Laurentiis ha chiamato la squadra negli spogliatoi”: svelato il motivo della telefonata

Entusiasmo alle stelle in casa Napoli per l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, con un 3-2 inflitto all’Udinese.

Una sfida che gli azzurri hanno dominato per larga parte, anche se il brivido degli ultimi minuti hanno messo in apprensione il pubblico del Diego Armando Maradona, esploso poi al triplice fischio di Ayroldi.

Vittoria che ha reso entusiasta anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha palesato la sua soddisfazione anche sui social pochi minuti dopo il fischio finale.

Napoli Udinese: il gesto di De Laurentiis per la squadra

A rivelare un ulteriore retroscena è il giornalista Carlo Alvino, che su Twitter ha reso noto il gesto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto a fine match negli spogliatoi.

“Telefonata dagli USA di De Laurentiis negli spogliatoi a fine partita“, ha scritto Alvino. “Complimenti a tutti i calciatori ed in particolare a Spalletti e infine un in bocca al lupo a chi parte per il Mondiale. Applausi da tutto il gruppo”.