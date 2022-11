Quote Scudetto Serie A 2022/2023: chi sono le favorite?

La Serie A sta per arrivare al primo grande capolinea della stagione. La quindicesima giornata, infatti, sarà l’ultima prima della pausa legata al Mondiale in Qatar e sicuramente sono emerse già le prime “sentenze” per il campionato italiano. Oltre ai duelli per evitare la retrocessione e la lotta in mezzo alla classifica, quello che è di maggiore interesse è sicuramente la situazione nelle prime posizioni. Tra i primi 7 posti troviamo grande equilibrio e i piazzamenti, di fatto, possono cambiare giornata dopo giornata. C’è però stata una costante in queste prime quindici giornate e si chiama Napoli.

Chi può insidiare il Napoli?

Il Napoli è stato protagonista di un inizio di stagione favoloso. Gli azzurri di Luciano Spalletti non hanno mai perso in campionato, e mai sono andati vicini alla sconfitta, e in Champions League è addirittura arrivato un primo posto. In Europa è arrivata l’unica sconfitta stagionale del Napoli ma è stata ininfluente ai fini del piazzamento nel girono A con Liverpool, Ajax e Rangers.

Il Napoli ha già costruito una certa distanza dalle altre pretendenti. Una distanza, attualmente di 8 punti dal Milan secondo, che posiziona la squadra di mister Spalletti come la vera favorita per questo campionato. Come testimoniano anche le quote Scudetto Serie A, i bookmakers vedono gli azzurri come i grandi favoriti alla vittoria finale. E sarebbe curioso capire su quale squadra davvero puntare e scommettere, qui trovate maggiori informazioni. Adesso la domanda viene spontanea però: chi può insidiare il Napoli? Le squadre – secondo i bookmakers – sono principalmente tre: Milan, Juventus e Inter.

I rossoneri entrano – di diritto – tra le favorite, almeno dietro al Napoli, in quanto campioni in carica. La squadra di mister Pioli ha incontrato diverse difficoltà sul cammino fino al momento: alcune legate agli infortuni e alle assenze, altre alle disattenzioni in difesa. Elemento, quest’ultimo, di forza invece per i rossoneri lo scorso anno. Ma, nonostante tutto, il Milan è lì e vorrà difendere il titolo fino all’ultimo.

Dall’altra parte ci sono, invece, Inter e Juventus: entrambe le squadre hanno, per il momento, deluso. I nerazzurri hanno due facce: contro le squadre di media e bassa classifica, l’Inter non ha mai sbagliato, anzi. La squadra di Inzaghi ha fatto bottino pieno vincendone 9 su 9: i problemi sono arrivata negli scontri diretti dove l’Inter, invece, le ha perse tutte. I punti che separano i nerazzurri dal Napoli sono 11.

10 punti, invece, quelli che separano il Napoli dalla Juventus: il club bianconero ha vissuto un momento davvero difficile a inizio stagione in campionato. Momento difficile che non ha di certo aiutato nemmeno il cammino europeo in Champions League, il peggiore nella storia della Juventus. Al netto di questo, la squadra di mister Massimiliano Allegri è in netta ripresa: la porta è stata blindata e, attualmente, la Juventus è la miglior difesa del campionato ma i dubbi sul gioco restano. E infatti i bianconeri sono visti come la quarta forza del campionato dai principali bookmakers.