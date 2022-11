Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, la big piomba su Osimhen: pronto l’assalto in estate

CALCIOMERCATO NAPOLI – È un Napoli sempre più coinvolgente quello di Luciano Spalletti, gli azzurri continuano a vincere e a dimostrare tutto il loro valore conquistando sempre di più il cuore di tutti i tifosi.

La vera forza di questo Napoli è rappresentata dal gruppo, lo stesso Spalletti e anche i giocatori hanno più volte ribadito che la coesione che c’è nello spogliatoio.

Uno dei punti cardini dei partenopei è senza dubbio Victor Osimhen: l’attaccante, approdato al Napoli nel 2020, ha sin da subito conquistato i cuori dei tifosi azzurri a suon di gol ed ottime prestazioni.

Victor Osimhen (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Gli infortuni, purtroppo una costante in questi anni, hanno frenato la crescita di questo giocatore che però, nonostante tutto, non si è mai arreso continuando a lavorare per migliorarsi.

Quest’anno, dopo esser stato fermo ai box per circa un mese, ha siglato sette reti in sette partite giocate divenendo, a quota otto reti, il capocannoniere della Serie A.

Pronto l’assalto dalla Premier per Osimhen: tremano i tifosi

Tuttavia, per i grandi giocatori gli estimatori non mancano mai e, infatti, numerose squadre hanno già messo gli occhi sul nigeriano.

Nelle ultime ore, stando a quanto rivelato da Samuel Luckhurst a Manchester Evening News, il Manchester United è seriamente interessato al giocatore ed è nella lista degli attaccanti papabili per il prossimo anno. Non è da escludere, dunque, un nuovo assalto del club di Premier League.