Napoli-Empoli, i convocati di Spalletti: tre assenti tra gli azzurri

Il Napoli tra poche ore scenderà in campo contro l’Empoli, la penultima partita prima della sosta per i mondiali in Qatar, che per quest’anno si terrà eccezionalmente nei mesi di novembre e dicembre.

Una sfida che la squadra di Luciano Spalletti vuole cercare di portare a casa anche per mettere ulteriore pressione alle inseguitrici, visto che gli eventuali tre punti porterebbero a un nuovo allungo in classifica, seppur momentaneo.

Diverse sono le assenze a cui il tecnico di Certaldo dovrà far fronte, su tutti quella di Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano è ancora alle prese con la lombalgia acuta che lo ha tenuto fuori dai giochi già nella sfida contro l’Atalanta.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Empoli Napoli: i convocati di mister Spalletti

In questi minuti il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei convocati che saranno disponibili per la sfida contro l’Empoli.

Di seguito, l’elenco completo dei calciatori:

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Osigard, Zanoli, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone