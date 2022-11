Annunciate le date degli appuntamenti in Europa del Napoli. A seguito dei sorteggi per gli ottavi di Champions League, il Napoli ha pescato dalle urne di Nyon, l’Eintracht Francoforte.

La UEFA ha annunciato le date del doppio appuntamento e la prima della doppia sfida, sarà in trasferta, come da regolamento per chi è finita in cima alla lista dei gironi della prima fase della manifestazione europea.

Il Napoli evita la data di San Valentino, gli azzurri scenderanno in campo non nella prima settimana degli appuntamenti di Champions League, bensì nella seconda. Il ritorno, invece, sarà a settimane inverse.

(Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

Eintracht-Napoli, rivelate le date: ecco quando giocheranno gli azzurri

Fissato l’appuntamento della doppia sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli, in Champions League. I tifosi stanno già cercando i biglietti per la trasferta in Germania, che arriverà nella gara d’andata, precisamente il 21 febbraio 2022. Dopo l’andata contro la squadra tedesca, il ritorno al Diego Armando Maradona è invece fissato il 15 marzo.