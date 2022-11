La sosta per i Mondiali si avvicina e con sé porterà tempo di riflessioni, per l’apertura di quello che è il calciomercato invernale che potrebbe vedere protagonista anche il Napoli.

Gli azzurri andranno in campo per le ultime due volte in questo 2022 in Serie A, prima di rassettare le idee per quella che sarà la ripresa in campionato e della stagione, in attesa inoltre di conoscere gli impegni di Champions League – sorteggio domani, alle 12 -.

Martedì c’è l’Empoli al Diego Armando Maradona e ci sono ben due “osservati speciali” per il futuro degli azzurri. Vicario e Baldanzi sono veri e propri obiettivi di calciomercato per Giuntoli che, da vicinissimo, avrà modo di osservare proprio due dei suoi calciatori presenti sul suo taccuino.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Napoli, obiettivi Vicario e Baldanzi: la notizia

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a riportare le ultime notizie di mercato in casa Napoli. Non per gennaio, ma per il futuro, occhio alle soluzioni che arrivano dall’Empoli. Dal club toscano, il Napoli ha “pescato” Giovanni Di Lorenzo, che oggi è il capitano e simbolo del Napoli. Chissà che non possa accadere per altri profili, con i rapporti tra Corsi e De Laurentiis che continuano ad essere protagonisti sull’asse Napoli-Empoli. E dunque, Vicario – finito anche nel giro della Nazionale -, ma anche il giovane Baldanzi, potrebbero rappresentare il futuro del club partenopeo.