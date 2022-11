Udinese, svaligiata casa di Walace: bottino da 200mila euro

Svaligiata casa del calciatore dell’Udinese, con un bottino enorme che hanno portato via i ladri. Spiacevole vicenda quella accaduta al calciatore del club friulano che ieri era in campo per l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A, alla Dacia Arena, nella sfida tra Udinese e Lecce.

Walace si è visto privato dei suoi beni, dal valore di ben 200mila euro. I ladri hanno agito, come fanno sapere i colleghi de Il Messaggero, a Pasian di Prato. Il tutto proprio mentre il calciatore era in campo per disputare la gara di ieri sera con il club bianconero.

Pronto l’intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con Walace che spera ora di poter riappropriarsi dei suoi abiti griffati e dei Rolex di sua proprietà, che i malviventi gli hanno portato via.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Walace, Theo, Pogba e molti altri in Serie A: calciatori “presi di mira”

Per ultimi, anche Kim e Kvaratskhelia che assieme al calciatore dell’Udinese, Walace, si aggiungono alle vittime per furto di questi ultimi mesi. I calciatori di Serie A sembrano essere stati presi di mira dai malviventi che, a ridosso del periodo natalizio, stanno agendo ai danni degli stessi giocatori del campionato italiano.