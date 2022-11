Brutta disavventura per Kim Min-Jae, il difensore coreano del Napoli – in campo quest’oggi contro l’Atalanta – è stato vittima di un furto d’auto. Il calciatore azzurro vittima dei ladri, che gli hanno portato via la macchina dalla sua abitazione a Posillipo.

La stessa macchina, di cui è proprietaria la moglie di Kim era parcheggiata proprio nella via in cui risiede con il difensore partenopeo. Si tratta di una Fiat 500, come fanno sapere i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno.

Una notizia che tuona nel napoletano, dopo i fatti accaduti già in precedenza per il suo compagno di squadra, Khvicha Kvaratskhelia che dopo la denuncia per l’auto rubata a Cuma, è riuscito anche a ritrovare.

Kim e la moglie

Kvara e Kim, due auto rubate in pochi giorni

Gli investigatori stanno analizzando quanto accaduto, nel giro di pochi giorni, con vittime due calciatori del Napoli. Impossibile infatti non ipotizzare quantomeno un collegamento tra i due furti. Inoltre, gli stessi malintenzionati, avrebbero agito nella serata di ieri quando su Napoli si è abbattuta una fortissima pioggia. A poche ore dal match di Bergamo una nuova brutta notizia attorno all’ambiente Napoli, Kim e Kvaratskhelia vittime di uno stesso furto, ora la Polizia sta indagando per capire cosa si cela dietro le intenzioni dei malviventi.