Tegola Empoli, esce dal campo in lacrime: Napoli a rischio!

Brutte notizie per Paolo Zanetti, l’Empoli perde un titolare in vista del Napoli. Quest’oggi la sua partita è durata solo sei minuti, a causa di un problema fisico che il calciatore sembra essersi causato da solo.

Dopo pochi minuti in campo in Empoli-Sassuolo, Mattia Destro si è accasciato a terra a causa di un infortunio, chiedendo immediatamente l’intervento dello staff medico. Il calciatore esperto del club toscano, molto probabilmente, è a rischio pure per Napoli-Empoli, gara che si disputerà martedì al Diego Armando Maradona.

Empoli, infortunio Destro: le condizioni

Mattia Destro non si reggeva in campo dopo il suo infortunio, tant’è che si è fatto aiutare dai collaboratori dello staff medico, per abbandonare il terreno da gioco del Castellani. Al suo posto è entrato Lammers, prendendo il posto dello sfortunato centravanti empolese che molto presto dovrà sostenere esami strumentali per evidenziare le reali condizioni e cause del suo infortunio. Il timore, in casa Empoli, è che il 2022 sia finito per lui a causa di un fastidio avvertito al polpaccio.