Infortunio Kvaratskhelia: novità sui tempi di recupero, le condizioni

INFORTUNIO KVARATSKHELIA – Nella giornata di oggi è arrivata la notizia che ha ‘rovinato’ la vigilia del big match contro l’Atalanta, in programma per domani al Gewiss Stadium alle ore 18:00. Khvicha Kvaratskhelia, che si è praticamente preso per mano il Napoli in questa prima parte di stagione, non è stato convocato per la sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini, in seguito al problema fisico accusato nelle scorse ore.

Quando rientra in campo Kvaratskhelia? L’aggiornamento

Ma quando rientrerà in campo Kvaratskhelia? Questo è l’interrogativo che in queste ore tutti i tifosi del Napoli si stanno ponendo.

(Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

A fare chiarezza sulla dinamica dell’infortunio e sulla stima circa i tempi di recupero è il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, che ha così dichiarato:

“Il giocatore ha una lombalgia, che si portava dietro già da un paio di giorni. Il tutto è nato con uno scontro a Liverpool. Oggi a fine allenamento ha sentito dei dolori e si è deciso di non rischiarlo”.

Poi, in vista della sfida contro l’Empoli ha spiegato: “Si cercherà di metterlo a posto per la sfida contro l’Empoli”.