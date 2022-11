Mondiale Qatar 2022: cambia tutto per il Napoli? Le ultime

Mancano ormai poche partite all’inizio della sosta per i Mondiali in Qatar, che quest’anno si terranno eccezionalmente tra i mesi di novembre e dicembre.

In particolare, anche alcuni calciatori del Napoli a volare in Qatar per disputare la Coppa del Mondo. Tra di essi, c’è chi in queste settimane sta cercando di strappare una convocazione in extremis, come Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele.

Proprio sul centrocampista francese è arrivato un aggiornamento dalla Francia che potrebbe portare a nuovi sviluppi, per certi versi anche insperati soltanto fino a poche settimane fa.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Mondiali Qatar 2022: la notizia dalla Francia su Ndombele

La Francia per la Coppa del Mondo dovrà fare a meno di Paul Pogba, che sta vivendo un vero e proprio calvario sin dall’inizio di questa stagione.

Al suo posto, stando a quanto si apprende da L’Equipe, Didier Deschamps starebbe valutando con attenzione proprio Tanguy Ndombele.

Nonostante il centrocampista sia uscito dai radar del CT transalpino, il suo nome potrebbe tornare d’attualità in vista dei campionati del Mondo ormai prossimi.

Nella prossima settimana, Deschamps renderà nota la lista dei calciatori convocati e al momento l’azzurro sembra essere in pole per prendere il posto del centrocampista della Juventus.

Novità anche su Simeone? Il punto della situazione

Un altro calciatore che spera di strappare un pass per il Mondiale è Giovanni Simeone. Di seguito, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli di quest’oggi:

“C’è il Mondiale, ma io aspetto con tanta ansia di sapere se ci sono o no. Ho fatto di tutto per far capire che voglio esserci, ma starà al CT decidere. Ho quest’agenda da un anno e mezzo, mi aiuta a prepararmi, su ogni cosa. Così mi alleno e mi miglioro, perché anche guardando gli altri, si migliora”.

Napoli’s Argentinian forward Giovanni Simeone celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League Group A second leg football match between SSC Napoli and Rangers FC at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on October 26, 2022. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Nel caso in cui entrambi dovessero essere convocati, i calciatori al Mondiale salirebbero a otto, dando per scontate le presenze di Minjae, Mario Rui, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano.