Maledizione Olanda per Sarri: gli successe anche ai tempi del Napoli

Delusione per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo la sconfitta per 1-0 in favore del Feyenoord si ritrova fuori dai giochi per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League.

Il gruppo G infatti, quello di Lazio, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz vede tutte e quattro le squadre ad otto punti in classifica. Situazione particolare per i biancocelesti, ma che si è rivelata fatale per il destino nella competizione per la squadra capitolina.

I criteri da analizzare per generare un ordine in questo caso vanno dagli scontri diretti o dalla differenza reti ai gol fatti. In particolare la pesante sconfitta in terra danese per 5-1 risulta decisiva in ottica qualificazione, portando i biancocelesti a -2 di differenza reti totale, che li relega al terzo posto.

Sconfitta fatale in casa del Feyenoord: il precedente con il Napoli

L’Olanda si dimostra ancora una volta terra di delusione per Maurizio Sarri. L’ex Napoli, infatti, venne eliminato proprio dal Feyenoord nel 6 dicembre del 2017.

All’epoca, la squadra azzurra venne battuta dagli olandesi per 2-1: decisive in quell’occasione le reti di Jorgensen e Jerry St. Juste, che vanificarono il vantaggio d’inzio match siglato da Piotr Zielinski.

Un ritorno, amaro, al passato per il tecnico di Figline, costretto a una nuove delusioni in un campo che, evidentemente, non gli porta tanto bene.