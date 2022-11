Ostigard ancora incredulo all’uscita da Anfield: “Che peccato…” (VIDEO)

Emergono nuovi retroscena post Liverpool-Napoli. Questa volta, il protagonista è Leo Ostigard, reduce da una gran prestazione in quel di Anfield nonché di un gol annullato dal VAR (dopo ben 3 minuti di check), per un fuorigioco davvero millimetrico.

Ostigard non si dà pace, il commento sul gol annullato

In procinto di dirigersi verso il pullman, il norvegese ha fatto una smorfia dispiaciuta in risposta ai giornalisti che hanno espresso il proprio rammarico al centrale azzurro per la rete annullata.

Leo Ostigard (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

“Questione di centimetri“, proprio come sottolineato dallo stesso Ostigard in un suo post su Instagram. Il norvegese, fin qui apparso 2 volte in campionato (contro Lecce e Cremonese) e 2 volte in Champions (contro Rangers e Liverpool) è andato quindi ad un passo, o per meglio dire ad una spalla, dal suo secondo gol europeo consecutivo. Un chiaro segnale lanciato al mister Luciano Spalletti: Ostigard può dire la sua in questo Napoli, pronto a portare in campo la stessa grinta con la quale è solito incitare i propri tifosi.

Mario Reccia