Il Napoli di questo inizio di stagione sta facendo letteralmente impazzire i tifosi azzurri, che ieri hanno avuto modo di assistere a un’altra prova di forza in un campo difficile come quello di Liverpool, malgrado il risultato non abbia premiero gli uomini di Luciano Spalletti.

Merito del nuovo gruppo messo a punto del tecnico di Certaldo, capace di creare automatismi vincenti fin da subito, nonostante l’addio in estate di molti pezzi da novanta. Proprio per questo, la piazza negli scorsi mesi non ha nascosto le sue perplessità, salvo poi ricredersi alla luce di quanto sta facendo il Napoli tra campionato e Champions League.

Mertens sempre nel cuore dei napoletani

Tra i numerosi addii estivi, tra quelli che ha fatto più soffrire i tifosi azzurri è sicuramente quello di Dries Mertens. Nome, quello del belga, che resterà sempre nel cuore dei napoletani, visto che si tratta del miglior cannoniere all-time della storia del club partenopeo. Un legame che continua a essere vivo, visto che lo stesso Ciro ha deciso di tenere casa a Napoli.

(Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo by YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Il belga veste ora i colori del Galatasaray, segnando nelle settimane scorse il primo gol con la maglia del club turco. E anche lì non manca il supporto dei tifosi napoletani, così come dimostrato dalle immagini che in questi minuti stanno spopolando sul web.

In particolare, il Napoli Club di Istanbul ha pubblicato in video in cui Mertens firma la maglia di un piccolo tifoso azzurro evidentemente emozionato, intrattendosi anche per scambiare due parole con i presenti.