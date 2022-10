Liverpool-Napoli: i convocati di Spalletti, c’è un ritorno

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida contro il Liverpool, l’ultima della fase a gironi della Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti è prima nel girone A, e per restare in vetta potrà permettersi anche il “lusso” di poter perdere con tre gol di scarto, in virtù dell’abbondante vantaggio nella differenza reti. L’obiettivo, però, resta quella di stupire anche in terra inglese.

Liverpool-Napoli: i convocati di Spalletti per la sfida

In questi minuti, il club azzurro ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro il Liverpool. Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

Rientra in gruppo Salvatore Sirigu, reduce da alcuni fastidi muscolari, mentre resta indisponibile Amir Rrahmani, che rientrerà invece nel 2023.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nelle prossime ore, il tecnico azzurro parlerà in conferenza stampa con Mario Rui, durante la quale si cercherà di capire a quali calciatori si affiderà il toscano per la sfida di domani.