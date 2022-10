Home » News Calcio Napoli » Klopp non ha dubbi: “Il Napoli può arrivare in finale di Champions!”

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo il Napoli, prossimo avversario in Champions, elogiando apertamente gli azzurri.

La squadra di Luciano Spalletti non avrebbe limiti, stando a quanto dichiarato dall’ex Borussia Dortmund nel corso della conferenza stampa odierna. Di seguito, quanto evidenziato:

“Il Napoli può arrivare in fondo alla Champions? Sì, assolutamente, se giocano come stanno giocando in questo momento hanno tante chances di arrivare in finale“.

Klopp prima di Liverpool-Napoli: “Gli azzurri i più in forma d’Europa

Poi, ha aggiunto: “Chi ha visto qualche partita del Napoli, sta giocando molto bene e gioca un calcio incredibile: è forse la squadra più in forma d’Europa.

Luciano Spalletti ha molta esperienza e ha allenato ovunque. Con tutta la sua esperienza, con calciatori ottimi e decisioni ottime, ha creato un gruppo che lavora ad un livello elevatissimo, eccezionale. In difesa sono diversi rispetto a noi: non marcano a uomo, hanno tanta energia e molta intensità, coinvolti e coesi in difesa e attacco. Ma mi piace vedere il Napoli, assolutamente”.