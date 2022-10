Classifica squadre più costose d’Europa: Napoli in top 15, solo un’italiana spende di più

Il Napoli è sicuramente la squadra che sta dominando la scena del calcio italiano: il primato in classifica sia in Serie A che in Champions League dimostra quanto di eccellente sta facendo la squadra partenopea in questa prima parte di stagione.

Un rendimento che fa schizzare alle stelle il valore, anche in termini economici, della rosa a disposizione del mister Luciano Spalletti.

Quante ‘costa’ il Napoli? Lo studio del CIES

Il CIES, Centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato quest’oggi un approfondimento relativo alle squadre più costose fin qui schierate dai club europei che fanno parte dei top 5 campionati.

Per lo studio, sono stati presi in esame diverse variabili, tra cui i costi sostenuti per l’acquisizione delle prestazioni sportive dei rispettivi atleti utilizzati, bonus compresi.

Dall’approfondimento emerge che la squadra più “costosa” è quella del Manchester City. Subito dopo, invece, troviamo Paris Saint-Germain e Manchester United.

Il primo posto delle italiane è occupato dalla Juventus, con un valore di 300 milioni nonostante il pessimo inizio di stagione. Il Napoli, invece, si posiziona quattordicesimo, con 228 milioni, alle spalle di Atletico Madrid e Tottenham, poco prima di Aston Villa e Wolverhampton.

Di seguito, la tabella: