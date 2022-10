Home » News Calcio Napoli » Festa per Maradona in Napoli-Sassuolo, ospite un famoso cantante: il programma completo

Il ricordo di Diego Armando Maradona è sempre vivo, specialmente a Napoli dove viene ricordato praticamente ogni giorno, grazie ai tanti murales presenti in città, le statue e le canzoni che ripercorrono le sue gesta.

Stefano Ceci, che è stato non solo il suo agente ma anche un suo grande amico, ha organizzato una festa per ricordare Diego insieme al Napoli e a tutti i tifosi azzurri, in occasione di Napoli-Sassuolo di sabato 29 ottobre.

Il messaggio di Ceci

“Ho accompagnato Diego per 20 anni, come amico e manager, e sento il dovere di continuare questo percorso con lui, anche adesso che non c’è più, anzi soprattutto ora. Maradona è stato tutto per Napoli e la sua immagine va ricordata sempre, a vita. La mia è una missione, continuerò a farlo sempre, perché per me Diego non è morto”, ha raccontato Stefano Ceci ai nostri microfoni.

Il programma della festa

Questo il programma per la festa dedicata a Diego Armando Maradona:

“Sabato 29 ottobre alle 12.30, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Stefano Ceci e la SSC Napoli festeggiano il compleanno del Pibe de Oro durante il pre- partita Napoli-Sassuolo. Diego Armando Maradona infatti era nato il 30 ottobre del 1960 e quest’anno avrebbe compiuto 62 anni. Ceci, ideatore dell’evento, accoglierà 60 bambini degli istituti scolastici “Volino-Croce- Arcoleo” del rione Sanità e IC3 Parco R. Viviani di Caivano che si posizioneranno al centro del campo per sventolare una maxi bandiera recante l’immagine del volto di Diego con indosso una maglietta bianca con la scritta blu “Auguri Diego” e con tante altre bandierine da sventolare a fare da cornice.

Tra le istituzioni invitate il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis per cui è previsto un cadeau che riprende fedelmente il calco del piede di Maradona; presenti anche diversi assessori regionali e del Comune Napoletano. Intanto nei maxi schermi verrà riprodotta l’immagine di Maradona e di Claudio Garella, il portiere che vinse lo scudetto con il Napoli nel 1987 scomparso da poco e sulle note di “La mano de Dios” a fare da cornice musicale, i saluti istituzionali e la premiazione alle autorità. A chiusura dell’evento l’artista Clementino intonerà “Cos cos cos” e “O surdato nnammurato” per poi assistere al calcio d’inizio della partita Napoli- Sassuolo“.