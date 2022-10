Osimhen torna a brillare: una big di Premier riaccende i fari sul nigeriano

Un nuovo stop nel momento migliore, l’infortunio che lo ha fermato per più di un mese: un film già visto che aveva fatto alimentare voci spiacevoli nella piazza. L’inizio di stagione di Victor Osimhen ha fatto preoccupare e non poco i tifosi azzurri, ma l’attaccante nigeriano ha rassicurato tutti, mettendo a segno tre reti consecutive contro Ajax, Bologna e Roma.

Ottime prestazioni che hanno riacceso i fari delle grandi d’Europa: oltre le solite squadre inglesi come Arsenal, Newcastle e Manchester United, occhio al Chelsea del suo ex compagno Kalidou Koulibaly.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Osimhen Chelsea, la notizia dall’Inghilterra

Il gran gol segnato contro la Roma ha fatto riaprire gli occhi del Chelsea. A riportare la notizia è il quotidiano britannico “Daily Mail” che scrive dell’interesse dei Blues per l’attaccante nigeriano.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non verranno nemmeno prese in considerazione offerte inferiori ai 100 milioni di euro. Ma è improbabile pensare che il Napoli possa privarsi della sua stella a stagione in corso.