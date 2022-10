Dall’Inghilterra insistono: “Cristiano Ronaldo ha aperto al suo trasferimento al Napoli”

Lo scorso calciomercato ha visto lasciare Napoli diversi giocatori chiave e leggende di questo club: le partenze di Koulibaly, Insigne e Mertens (senza escludere Ospina e Fabian Ruiz) non sono state accolte bene dalla piazza partenopea.

I tifosi azzurri hanno criticato molto la gestione del calciomercato della società: giocatori semisconosciuti come Kim e Kvaratskhelia non erano considerati all’altezza di sostituire i vecchi leader. In pochi mesi, è cambiato un mondo.

Adesso, infatti, anche tutti quei tifosi che si lamentavano del mancato arrivo di Cristiano Ronaldo sono convinti che forse sia stato meglio non acquistare il campione portoghese. Ma occhio che dall’Inghilterra torna di prepotenza l’accostamento CR7-Napoli.

Cristiano Ronaldo (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Cristiano Ronaldo Napoli, si apre un nuovo capitolo della telenovela?

Che il rapporto tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sia ai minimi storici è cosa risaputa. Il cinque volte Pallone d’Oro è stato messo fuori squadra dopo aver lasciato a gara in corso la panchina nel match vinto dai Red Devils contro il Tottenham. Un rapporto con il nuovo allenatore Erik ten Hag mai sbocciato e la decisione del portoghese di lasciare Manchester riaprono con forza la pista Napoli.

Il noto quotidiano sportivo “The Sun” ha lanciato la bomba: Cristiano Ronaldo è pronto a decurtarsi lo stipendio per andare al Napoli a gennaio. Sempre secondo il giornale britannico, fonti vicine al portoghese hanno rivelato che i suoi agenti hanno sondato il terreno con club di Premier come Newcastle, Chelsea e Arsenal, ma la destinazione più probabile sembra essere l’Italia.

Il Napoli non si tirerebbe indietro e sarebbe pronto a trattare, ma molto dipenderà dalla volontà del portoghese: per trasferirsi a Napoli, dovrà rinunciare a gran parte dell’ingaggio.