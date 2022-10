Home » Copertina Calcio Napoli » LIVE – Spalletti in conferenza: “La decisione su Anguissa è questa! Kvara me l’ha detto dopo il rigore”

Alla vigilia del big match tra Roma e Napoli in programma domani allo Stadio Olimpico, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. L’allenatore azzurro ha fatto il punto sulla stagione in corso preparando proprio la gara di domani, impegno ostico soprattutto perché Spalletti non ha mai battuto Josè Mourinho in Serie A:

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Napoli:

“Anguissa è difficile che sia in campo, non è corretto rischiarlo e gli altri hanno fatto vedere che stanno bene, sarebbe una mancanza di fiducia non contare su di loro. Sono allo stesso livello in questo momento ed è per questo che è giusto dare spazio a loro”

“Quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, loro hanno questa qualità e questa caratteristica di andare ad incidere sui risultati con i calci piazzati perche i numeri dicono questo. Molto dipenderà da quante occasioni concedi da fermo, se riesci a tenere il possesso palla è più difficile subire dei calci piazzati contro. Noi cercheremo di non snaturare la nostra identità”

“Ultimamente ho chiesto a Kvaratskhelia se avesse avuto pensieri prima di battere il rigore, lui mi ha risposto “Why Not (perché no). Assorbe tranquillamente ogni tipo di problema che gli viene attribuito”.

“Non so se la Roma penserà a quello che sa fare il Napoli, noi faremo così, ci baseremo su quelle che sono le nostre qualità e la nostra forza. Mourinho è uno di quelli tremendissimi, però poi alla fine conta sempre molto di più quello che sa fare la squadra in campo”