MERCATO NAPOLI – Gea World, società di cui Alessandro Moggi ne è il presidente insieme a Franco Zavaglia, Riccardo Calleri e Ivan Vecchietti (che assiste giocatori del calibro di Ciro Immobile e Nicolàs Gonzàles), in serata ha ufficializzato l’entrata in scuderia del giocatore del Napoli, Alessandro Zanoli.

Questo il comunicato sul canale social di Instagram:

“Uno dei migliori giovani talenti della Serie A entra a far parte della nostra famiglia. Insieme verso grandi traguardi“.

Zanoli cambia agente: cosa cambia per il mercato del Napoli?

Il terzino destro del Napoli quest’anno non ha ancora avuto la chance giusta: in Serie A ancora nessun minuto, in Champions League 6 minuti contro l’Ajax, nell’impresa della Johan Cruijff Arena di Amsterdam vinta dagli azzurri con 6 reti e un record che ha fatto da eco in tutta Europa.

Nella scorsa stagione, invece, il difensore aveva dato buona prova delle sue prestazioni raccogliendo ben 15 presenze e 525 minuti tra campionato, Europa League e Primavera e giocando per 90 minuti contro Atalanta, Fiorentina, Roma e Spezia.

Ora il cambio di agente che potrebbe, chissà, portare a novità anche sul futuro dell’esterno di proprietà del club azzurro.