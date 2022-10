Contini eroe in Coppa Italia con la Sampdoria: cos’ha fatto durante i rigori!

Serata speciale, e alquanto singolare, per il portiere di proprietà del Napoli, Nikita Contini, protagonista assoluto nella sfida tra la sua Sampdoria e Ascoli, valida per i sedicesimi di Coppa Italia.

Partita che, a seguito del pareggio per 1-1 al 120′, è finita ai calci di rigore. Una serie che si è rivelata infinita, visto che si è arrivati addirittura al turno dei portieri.

Sampdoria-Ascoli: Contini da urlo!

A quel punto, viene chiamato in causa proprio Contini, che nei rigori precedenti aveva già parato diversi rigori. L’estremo difensore di proprietà del Napoli ha prima segnato il rigore, l’ultimo per i suoi, prima di passare la palla al suo collega di reparto Enrico Guarna, che invece si è visto parare il tiro.

Così, in un modo che sicuramente non si vede tutti i giorni, Contini ha regalato al tecnico Dejan Stankovic e ai suoi compagni il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo lo spavento vissuto nei minuti precedenti dalla squadra blucerchiata, che per certi tratti ha rischiato la beffa contro l’Ascoli.